O yol çıkmaz
Ortadoğu’dan temin ettikleri uyuşturucuyu Avrupa’ya çıkarmaya çalışan Z.F.İ. ve İ.T.’nin kullandığı TIR’a hava destekli operasyon düzenlendi. Yakalanmamak için uyuşturucu zulalarına kurşun döken şüphelilerin sakladığı 75 kilo eroini narkotik köpeği ‘Vadi’ buldu.
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa’ya uyuşturucu çıkarmaya çalışan şüpheliler Z.F.İ. ve İ.T.’nin İstanbul Büyükçekmece’de yaşadıklarını tespit etti.
Yapılan fiziki takip sonucunda şüphelilerin çekici ve dorse temin ettikleri, Avrupa ülkelerine ihracatı yapılan yük bularak uyuşturucuyu bu yüklerin altındaki gizli bölmelere yerleştirdikleri belirlendi.
Z.F.İ. ve İ.T., izlendiklerinden habersiz gümrük işlemlerini bitirmek için Gümrük Müdürlüğü’ne doğru hareket etti. Jandarma ekipleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı.
Önceden tespit edilen geçiş güzergâhını helikopter ve drone’la takibe alan ekipler, uyuşturucu yüklü araçları Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçince durdurdu.
TABANA KURŞUN
Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından narkotik köpeği Vadi’nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Vadi’nin dorsenin alt kısmına tepki vermesi üzerine, dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğünü fark edildi.
Kurşun kaplamaları söken Jandarma, gizli bölmede 75 kilo eroin ele geçirdi. Yakalanan Z.F.İ. ve İ.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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