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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O yol çıkmaz

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
O yol çıkmaz

Ortadoğu’dan temin ettikleri uyuşturucuyu Avrupa’ya çıkarmaya çalışan Z.F.İ. ve İ.T.’nin kullandığı TIR’a hava destekli operasyon düzenlendi. Yakalanmamak için uyuşturucu zulalarına kurşun döken şüphelilerin sakladığı 75 kilo eroini narkotik köpeği ‘Vadi’ buldu.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa’ya uyuşturucu çıkarmaya çalışan şüpheliler Z.F.İ. ve İ.T.’nin İstanbul Büyükçekmece’de yaşadıklarını tespit etti.

O yol çıkmaz

Yapılan fiziki takip sonucunda şüphelilerin çekici ve dorse temin ettikleri, Avrupa ülkelerine ihracatı yapılan yük bularak uyuşturucuyu bu yüklerin altındaki gizli bölmelere yerleştirdikleri belirlendi.

O yol çıkmaz

Z.F.İ. ve İ.T., izlendiklerinden habersiz gümrük işlemlerini bitirmek için Gümrük Müdürlüğü’ne doğru hareket etti. Jandarma ekipleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı.

O yol çıkmaz

Önceden tespit edilen geçiş güzergâhını helikopter ve drone’la takibe alan ekipler, uyuşturucu yüklü araçları Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçince durdurdu.

TABANA KURŞUN

Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından narkotik köpeği Vadi’nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Vadi’nin dorsenin alt kısmına tepki vermesi üzerine, dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğünü fark edildi.

Kurşun kaplamaları söken Jandarma, gizli bölmede 75 kilo eroin ele geçirdi. Yakalanan Z.F.İ. ve İ.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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