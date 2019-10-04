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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
04.10.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

O sünnet düğünüyle ilgili flaş gelişme! ‘Herkesi diskoya mı götürseydik'

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Sosyal medyada geçtiğimiz hafta görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğünüyle ilgili savcılık harekete geçti.

Yapılan araştırma neticesinde düğünün İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi.

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü. Şuanda ifade karakolda ifade veriyorlar.

AMCA KONUŞTU: DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK

Hürriyet’e konuşan amca H.K ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.’ diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü da konuya müdahil olarak takip etmeye başladı. Soruşturma devam ediyor.

SUÇLAMA BELLİ OLDU

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre soruşturma ‘cinsel taciz’, ‘aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından yürütülüyor. İlk araştırmanın Konya’da yapıldı, daha sonra gelen ihbar üzerine İzmir’de soruşturma başladı.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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