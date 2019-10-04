O sünnet düğünüyle ilgili flaş gelişme! ‘Herkesi diskoya mı götürseydik'
Sosyal medyada geçtiğimiz hafta görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğünüyle ilgili savcılık harekete geçti.
Yapılan araştırma neticesinde düğünün İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi.
Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü. Şuanda ifade karakolda ifade veriyorlar.
AMCA KONUŞTU: DİSKOYA MI GÖTÜRSEYDİK
Hürriyet’e konuşan amca H.K ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.’ diye konuştu.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü da konuya müdahil olarak takip etmeye başladı. Soruşturma devam ediyor.
SUÇLAMA BELLİ OLDU
Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre soruşturma ‘cinsel taciz’, ‘aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından yürütülüyor. İlk araştırmanın Konya’da yapıldı, daha sonra gelen ihbar üzerine İzmir’de soruşturma başladı.
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