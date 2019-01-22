O otelin sahibi Marmaris adayı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunduğu Grand Yazıcı Turban Otel’in sahibi Bursalı işadamı Serkan Yazıcı, AK Parti’nin Marmaris belediye başkan adayı oldu.
Yazıcı, aklında daha önce hiç siyasetin olmadığını belirterek, “Teklif Cumhurbaşkanımızdan geldi. 15 Temmuz gecesi sadece film sahnelerinde göreceğimiz şeyler yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve vatanıma bir borcum olduğunu düşünüyorum” dedi. 35 yıldır ailesi ile birlikte Marmaris’te yaşadığını anlatan Serkan Yazıcı, şöyle konuştu: “Marmaris ile ilgili birçok projemiz var. Sosyal hayattan altyapı projelerine kadar hayata geçirilmesi gereken önemli çalışmalar var. Turizmi 10 aya yaymak istiyoruz. Sağlık ve spor turizmi gibi alternatif alanlar yaratacağız. Nitelikli turist çekmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de gençlerimizle köylülerimizle ve emeklilerimizle yapmamız gerekiyor. Dünya turizminde köyler trend. Köylerimizi geliştirmek istiyoruz.”
Serkan Yazıcı’nın ayrıca 4 Türkiye Ralli Şampiyonluğu bulunuyor. 2015 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı’na seçilen Yazıcı, adaylık nedeniyle bu görevinden ayrıldı.
Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 6 saat boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer almıştı.
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