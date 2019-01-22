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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ceyhun KUBURLU
22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

O otelin sahibi Marmaris adayı

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O otelin sahibi Marmaris adayı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunduğu Grand Yazıcı Turban Otel’in sahibi Bursalı işadamı Serkan Yazıcı, AK Parti’nin Marmaris belediye başkan adayı oldu.

Yazıcı, aklında daha önce hiç siyasetin olmadığını belirterek, “Teklif Cumhurbaşkanımızdan geldi. 15 Temmuz gecesi sadece film sahnelerinde göreceğimiz şeyler yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve vatanıma bir borcum olduğunu düşünüyorum” dedi. 35 yıldır ailesi ile birlikte Marmaris’te yaşadığını anlatan Serkan Yazıcı, şöyle konuştu: “Marmaris ile ilgili birçok projemiz var. Sosyal hayattan altyapı projelerine kadar hayata geçirilmesi gereken önemli çalışmalar var. Turizmi 10 aya yaymak istiyoruz. Sağlık ve spor turizmi gibi alternatif alanlar yaratacağız. Nitelikli turist çekmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de gençlerimizle köylülerimizle ve emeklilerimizle yapmamız gerekiyor. Dünya turizminde köyler trend. Köylerimizi geliştirmek istiyoruz.”

Serkan Yazıcı’nın ayrıca 4 Türkiye Ralli Şampiyonluğu bulunuyor. 2015 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı’na seçilen Yazıcı, adaylık nedeniyle bu görevinden ayrıldı.

Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 6 saat boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer almıştı. 

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