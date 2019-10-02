O ölüm Meclis gündeminde
Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde görevli Özbek asılı Nadira Kadirova’nın (23) ölümüne ilişkin iddiaları TBMM gündemine getirdi.
İslam, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesini Meclis Başkanlığı’na verdi.
Cihangir İslam, Kadirova’nın arkadaşlarının ifadelerinin alınıp alınmadığını, intiharın nedenlerinin detaylıca incelenip incelenmediğini, barut izi araştırması ve kurşunun balistik incelemesinin yapılıp yapılmadığını sordu.
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