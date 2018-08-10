O kask kurtardı
İSTANBUL Sarıyer’de motosikletle seyir halindeyken virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptıktan sonra yola savruldu.
Sarıyer Köybaşı Caddesi’nde önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Tarabya’daki bir yüzme okulunda koçluk yapan Ece Ayşe Dinçtürk’ün (21) kullandığı motosiklet İstinye’den Yeniköy istikametine ilerlerken virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dinçtürk motosikletten fırlayarak sürüklendi. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dinçtürk, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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