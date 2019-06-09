O iz kalıcı
İSTANBUL Esenler’de bir ilkokulda öğretmenlik yapan Nadir D. (53), 20 Nisan 2017 günü iddiaya göre dersini dinlemeyen 1’inci sınıf öğrencisi H.S.S’nin (10) yüzüne elindeki kitabın sivri ucuyla vurdu.
Gözünün altı yaralanan küçük çocuğun yüzüne 4 dikiş atıldı. Nadir D. hakkında “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama”dan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Nadir D. ifadesinde “Elimde kitapla dolaşıyordum. Bir ara kitap çocuğun gözlüğüne değmiş. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Mağdur öğrencinin annesi Songül S. ise “Oğlum öğretmenin yanına gelerek çenesinden sıkıp yüzüne kitapla vurduğunu, canının çok yandığını ve kan aktığını söyledi” diye konuştu. Bakırköy 29’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada hâkim, Adli Tıp Kurumu’na izin kalıcı olup olmadığının sorulmasını istedi. Raporda 2 santimetrelik yara izinin sabit (kalıcı) olduğu belirtildi. Sanığın son savunması alındıktan sonra dava karara bağlanacak.
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