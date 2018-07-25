O imar planına artık ulaşılamıyor
Arda Turan’a ait öğrenci yurdu inşaatinin bulunduğu parsel, 21 Mart 2003’te onaylanan imar planında ticaret alanı olarak görülüyor.
Beyoğlu Belediyesi tarafından 28 Mart 2018 tarihinde verilen yapı ruhsatında ise otel fonksiyonunda. Beyoğlu Belediyesi’nin, ilçe sınırlarında bulunan Uygulama İmar Planlarını kolayca ulaşılabilmesi için internet sitesine koyuyor. Turan’ın inşaatının bulunduğu imar planına ise dünden beri ulaşılamıyor. Belediye yetkilileri önceki gün müteahhit firmanın Huma Restorasyon olduğu bilgisini vermişti. Dün ise inşaatı Bayturan Yapı İnşaat Şirketi’nin üstlendiği bilgisi verildi. 1 milyon sermayeli Bayturan Yapı’nın yönetim kurulu başkanı Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan. Turan’a ait inşaattaki çalışmaları yapan müteahhit firmayı denetleyen Elit Yapım firması adına yapılan açıklamada “Çökmenin sebebini araştırıyoruz” denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle