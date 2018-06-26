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    O ildeki oyların sayımına ara verildi

    AA
    26.06.2018 - 06:37 | Son Güncelleme:

    Düzce'de geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itiraz edilmesi üzerine yapılan yeniden sayım işlemine ara verildi.

    Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.

    Talebin ardından başlatılan ve İl Seçim Kurulu yetkilileri ile resmi olmayan sonuçlara göre seçilen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir gözetiminde sürdürülen sayım işlemlerine ara verildi. 

    Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gün boyu süren işlemlerde, toplamda açılacak 500 sandıktan 100'den fazlasında yeniden sayım yapıldı.

    İşleme, yarın merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımı ile devam edilecek.

    Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

    Etiketler: oy sayımı , secim , HABER , haberler , son dakika
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