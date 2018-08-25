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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
25.08.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

O ilçede oturanlar isyan etti: Nefes alamıyoruz

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SICAK hava ve uzun bayram tatilinin etkisiyle sahiller piknikçilerle dolup taşarken, geride bırakılan çöpler, mangal külleri çevre sakinlerini isyan ettiriyor. Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVCEDER) Başkanı Kadriye Maraşlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin daha etkin bir çalışma içine girmesi gerektiğini söyledi ve "Kadınlarımız, çocuklarımız dolaşamıyor, nefes alınamıyor. Denetimsizlik var. Lütfen buna çare bulunsun" dedi.

Özellikle hafta sonlarında sabah erken saatlerden itibaren piknikçilerle dolup taşan sahilde yasak olmasına rağmen mangal ve nargile için yakılan ateşlerden yükselen duman uzaktan bile görülürken, ertesi gün sabah saatlerinde günlük spor için sahile gelenler çöp yığınları görmekten yakındı.

O ilçede oturanlar isyan etti: Nefes alamıyoruz

Çöp konteynerlerinin yetersiz kaldığı göze çarparken, piknikçilerin her yerde yaktıkları mangalların küllerinin rast gele bırarıldığı göze çarptı. Sokak hayvanları ve martılar günün ilk ışıkları ile birlikte çöpleri karıştırarak yiyecek bulmaya çalışırken, İBB ekiplerinin gelmesi ile temizlik çalışmalarına başlandığı görüldü.

O ilçede oturanlar isyan etti: Nefes alamıyoruz


Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVCEDER) Başkanı Kadriye Maraşlı, İstanbul’daki sahillerde görülen kirliliklere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin etkili müdahale etmesi için defalarca çağrı yaptıklarını, ancak henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi.

O ilçede oturanlar isyan etti: Nefes alamıyoruz

Sahilde tek söz sahibinin İBB olduğunu belirten Maraşlı, Kadınlarımız, çocuklarımız dolaşamıyor, nefes alınamıyor. Denetimsizlik var. Lütfen buna çare bulunsun" dedi.

O ilçede oturanlar isyan etti: Nefes alamıyoruz


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