O iddia Meclis’te
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tunceli’de şehit olan askerlerle ilgili bir iddiayı Meclis gündemine taşıyarak, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel’in babası Hasan Türkel, oğlunun şehit düştüğü haberini, Mersin Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü’nden bir görevlinin kendisini arayarak ‘Oğlunuzu nereye defnedelim?’ sorusuyla öğrendi.
Askerimizin şehit olduğu bilgisinin ailesine bildirilmemesinde sorumlu olan Mersin Valisi ve yetkili askerler hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçeleri nelerdir? Başlatıldıysa sonuçları ne olmuştur?” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle