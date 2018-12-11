O cani saklandığı kulübede yakalandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldüren, 13 yaşındaki baldızı ve oğlunu yaralayan firari cinayet zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı.
Tarhanlar Caddesi'nde 8 Aralık'ta meydana gelen cinayetin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Rıza Er'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Takibe alınan şüpheli, Keçiören'deki boş bir arazide saklandığı kulübede gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıza Er, emniyete götürüldü.
Ankara'da, 8 Aralık'ta, boşanmak isteyen eşi Mehtap Er ve kayınvalidesi Muazzez K'yi tabancayla vurarak öldüren zanlı, 13 yaşındaki baldızı Gülistan K. ve 3 yaşındaki oğlunu da yaralamıştı.
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