O cani 4 gün sonra yakayı ele verdi
ANTALYA’da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.’yi (36) oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal (61), 4 gün sonra yakalandı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 4 gündür kaçan Ekrem Çatal’ın Varsak Mahallesi’nde olduğunu belirleyince dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ekrem Çatal’ı caddede yürürken gözaltına alan polis, yapılan aramada cinayette kullandığı düşünülen tabancaya da el koydu.
Çatal, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ekrem Çatal’ın eşinden bir süre önce boşandığı, 4 çocuğu bulunduğu kaydedildi. Olaydan sonra bir görgü tanığı “Adam kadına ateş etti, kaçtı. Çocuk çok korktu. Kadın yaralı halde çocuğuna su verip sakinleştirmeye çalıştı” demişti.
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