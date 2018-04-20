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    O astsubay ile ilgili mahkemeden flaş karar

    Dinçer GÖKÇE/ ÖZEL HABER
    20.04.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Kilis sınırında kaçakçıların peşine düşerken terör örgütü DEAŞ’ın eline geçen Astsubay Özgür Örs’e bir kötü haber de idare mahkemesinden geldi. TSK ile ilişkisi kesilen Örs’ün yeniden mesleğe dönüşü için açılan davada mahkeme ret kararı verdi. Kararda, Örs’ün disiplinsizlik yaptığı, TSK’nın itibarına zarar verdiği kaydedildi. Örs, meslekten çıkarıldıktan sonra yapmaya başladığı çaycılığa devam ettiği öğrenildi.

    MİT VE EMNİYET KURTARDI
    KİLİS 3. Hudut Bölük Komutanlığı’nda karakol astsubayı olarak görev yapan Özgür Örs (40), 1 Ocak 2015 akşamı, kaçakçılık yapan bir grubu yakalamak üzereO astsubay ile ilgili mahkemeden flaş karar
    sınırı geçti. Örs, yakalanan kaçak eşyaların bir bölümünü ele geçirdikten sonra, kaçakçılık yapan kişilerin peşine düştü. Saat 20:15 sıralarında Örs, sınırın Suriye tarafında DEAŞ terör örgütü mensuplarının eline geçti.

    Örs, MİT ve Emniyet’in ortak çalışması ile 5 Ocak günü kurtarıldı. Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde teslim alınan Örs, hakkında soruşturma süreci de başlatıldı. Kara kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 15 Nisan 2015 günü, Örs’ü “Hizmete engel davranışlarda bulunmak” suçunu işlediği gerekçesi ile TSK ile ilişkisinin kesilmesine karar verdi.

    MAHKEME: DİSİPLİNSİZLİK YAPTI
    Örs, kararın iptali için Gaziantep İdare Mahkemesinde dava açtı. İdare Mahkemesi’nin kararı taraflara birkaç gün önce ulaştı. Kararda, Örs’ün, teslim alındıktan sonra verdiği ifadelerde çelişkili bilgiler verdiği kaydedildi. Kararda, Örs’ün disiplinsizlik yaptığı kaydedilerek, TSK ile ilişkisinin kesilmesine yönelik kararın doğru olduğu kaydedildi. Mahkeme, yargılama masraflarını da Örs’ün ödemesine hükmetti.

    ÇAYCILIK YAPIYOR
    TSK ile ilişkisi kesildikten sonra Balıkesir Dursunbey’de bulunan bir kahvehanede çaycılık yapan Özgür Örs’ün bu mesleğini sürdürdüğü öğrenildi. Örs’ün avukatı Mehmet Erkan Akkuş, “Karar, müvekkili ikinci bir kez daha yıktı. Verilen karara yönelik Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itiraz yoluna gideceğiz” dedi.

    IŞİDın kaçırdığı Astsubay Özgür Örs çaycılık yapıyorIŞİD'ın kaçırdığı Astsubay Özgür Örs çaycılık yapıyor

     

    Etiketler: gündem
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