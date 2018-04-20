O astsubay ile ilgili mahkemeden flaş karar

MİT VE EMNİYET KURTARDI

KİLİS 3. Hudut Bölük Komutanlığı’nda karakol astsubayı olarak görev yapan Özgür Örs (40), 1 Ocak 2015 akşamı, kaçakçılık yapan bir grubu yakalamak üzere

sınırı geçti. Örs, yakalanan kaçak eşyaların bir bölümünü ele geçirdikten sonra, kaçakçılık yapan kişilerin peşine düştü. Saat 20:15 sıralarında Örs, sınırın Suriye tarafında DEAŞ terör örgütü mensuplarının eline geçti.

Örs, MİT ve Emniyet’in ortak çalışması ile 5 Ocak günü kurtarıldı. Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde teslim alınan Örs, hakkında soruşturma süreci de başlatıldı. Kara kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 15 Nisan 2015 günü, Örs’ü “Hizmete engel davranışlarda bulunmak” suçunu işlediği gerekçesi ile TSK ile ilişkisinin kesilmesine karar verdi.

MAHKEME: DİSİPLİNSİZLİK YAPTI

Örs, kararın iptali için Gaziantep İdare Mahkemesinde dava açtı. İdare Mahkemesi’nin kararı taraflara birkaç gün önce ulaştı. Kararda, Örs’ün, teslim alındıktan sonra verdiği ifadelerde çelişkili bilgiler verdiği kaydedildi. Kararda, Örs’ün disiplinsizlik yaptığı kaydedilerek, TSK ile ilişkisinin kesilmesine yönelik kararın doğru olduğu kaydedildi. Mahkeme, yargılama masraflarını da Örs’ün ödemesine hükmetti.

ÇAYCILIK YAPIYOR

TSK ile ilişkisi kesildikten sonra Balıkesir Dursunbey’de bulunan bir kahvehanede çaycılık yapan Özgür Örs’ün bu mesleğini sürdürdüğü öğrenildi. Örs’ün avukatı Mehmet Erkan Akkuş, “Karar, müvekkili ikinci bir kez daha yıktı. Verilen karara yönelik Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itiraz yoluna gideceğiz” dedi.