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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA 
31.10.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

O anlar kamerada... Çinli kadın şaşkına döndü

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O anlar kamerada... Çinli kadın şaşkına döndü

İstanbul Beyoğlu'nda Çinli kadın turistin cep telefonu çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli yakalandı.

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  • Çinli kadın şaşkına döndü
  • Çinli kadın şaşkına döndü
  • Çinli kadın şaşkına döndü
  • Çinli kadın şaşkına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Beyoğlu Feridiye Caddesi'nde 21 Ağustos'ta meydana geldi. Caddede bekleyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Li X.'in telefonu yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı.

Kapkaça uğrayan Çinli kadın korku ve panik yaşarken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaçı gerçekleştiren 18 yaşından küçük Ç.E.'yi 20 Ekim'de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

9 SUÇTAN KAYDI, HIRSIZLIK VE KAYIP OLARAKTA ARANMASI VAR

Ç.E.'nin yapılan detaylı incelemesinde 'Kapkaç', 'Gasp', 'İkametten hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından 9 suç kaydı olduğu tespit edilirken 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu ve 'Kayıp' olarak arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.E. 21 Ekim'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin Çinli kadının telefonunu çalması caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çinli kadın kaldırımda beklerken, yanından geçen şüpheli telefonu alarak, kaçıyor. Çinli kadın bir şüphelinin arkasından bir süre koşuyor. 

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