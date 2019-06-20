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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
20.06.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

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O an kamerada

Bursa'da Murat Şenkaya, borç para talebini geri çeviren Ali Yurdakul'u (57) oturduğu kahvehanenin önünde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Şenkaya tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Murat Şenkaya, yolda karşılaştığı Ali Yurdakul'dan borç para istedi. Yurdakul, Şenkaya'nın bu isteğini geri çevirince kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından arkadaşıyla buluşan Ali Yurdakul, yol üzerindeki bir kahvehanenin önünde otururken Murat Şenkaya geldi.

Şenkaya, yanındaki bıçağı çekip arkasından yaklaştığı Ali Yurdakul'u defalarca bıçakladı. Bel bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Yurdakul, kanlar içinde yere yığılırken Murat Şenkaya ise kaçtı.

O an kamerada
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ali Yurdakul, Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ali Yurdakul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Murat Şenkaya, güven timleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şenkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O an kamerada
BIÇAKLAMA ANI KAMERALARDA

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ali Yurdakul'un kahvehanenin önünde oturduğu, yanına gelen Murat Şenkaya'nın elindeki bıçakla defalarca saldırdığı ve daha sonra, diğer müşterilere bağırarak kaçtığı görüldü.

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