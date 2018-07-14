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    Nusret'e büyük şok!

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    14.07.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:

    Bebek sahilinde bulunan ünlü et lokantası Nusret, Beşiktaş Belediyesi zabıtaları tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

    Nusrete büyük şokBeşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşık bir yıldır hizmet veren dünyaca ünlü restoran Nusret’in kapısına gelerek mühür vurdu. Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada “Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevatpaşa Caddesi, No 69’da içkili restaurant olarak hizmet veren ünlü işletmeci Nusret’in mekânının bu sabah ruhsatı olmadığı tespit edilerek işletme; elektrik, doğalgaz ve su tedbirleri emniyete alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi” dedi.

    'MÜHÜR YOK, TADİLATA GİRDİK'

    Mühürlemenin ardından Bebek Parkı’nın yakınında bulunan Nusret’in dışının branda ile çevrildiği görüldü. Restoran görevlileri “Yaklaşık bir yıldır burada hizmet veriyoruz. Kışa hazırlık yapmak için tadilata başladık. Mühürlenme söz konusu değildir. Restoran tüm izinler alınarak açılmıştır” dedi.

    Nusrete büyük şok

    Nusret’in kapısına böyle mühür vuruldu.

    Nusrete büyük şok

    Mühür vurulmasının ardından Nusret’in dışının branda ile çevrildiği görüldü.

    Etiketler: Nusr-Et
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