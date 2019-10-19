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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.10.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı

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Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Ankara Şehir Hastanesi’nde dün 85 yaşında yaşamını yitiren, Kudüs şairi olarak da bilinen Nuri Pakdil için, Hacı Bayram Veli Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, eski bakanlar, edebiyatçı Necip Evlice, Rasim Özdemir ile Pakdilin yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı

’KUDÜS’ ŞİİRİNİ OKUYAN LİSE ÖĞRENCİSİ AĞLATTI

Törende Nuri Pakdil’in yakınları taziyeleri kabul etti. Cami avlusunda yoğun kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. İkindi namazı ardından kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Cenaze namazı sonrası lise öğrencesi Enes Ocaklı, Nuri Pakdilin ’Kudüs’ şiirini okudu. Bu sırada Pakdilin manevi oğlu olarak bilinen edebiyatçı Necip Evlice, gözyaşlarına boğularak, şiiri okuyan Ocaklıya sarıldı. Bu sırada cenazeye katılan bazı kişiler de gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından üzerine Filistini simgeleyen ’Puşi’ konulan Pakdil’in tabutu omuzlara alındı. Tekbirler eşliğinde Tacettin Dergahına götürülen Pakdil, burada toprağa verildi.

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