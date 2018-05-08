Nüfus müdürlükleri önünde seçim kuyruğu

24 Haziran seçimleri öncesinde adres değişikliğinde bulunacak olan vatandaşlar için verilen 12 Mayıs tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, nüfus müdürlüklerine akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Resmi kurumun öğlen paydosunda dahi kapıdan ayrılmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sürenin azalmasıyla birlikte müdürlükteki işlem sayılarının ise erken seçim kararı öncesindeki işlem sayısının iki katına çıktığı öğrenildi.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin, muhtarlıklarda askıya çıkmasının ardından adres değişikliğinin 12 Mayıs Cumartesi günü son buluyor olması, nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar oluşturdu. Kısa süre önce Nüfus Müdürlüklerinden alınmaya başlanan sürücü belgesi ve pasaportların oluşturduğu yoğunluğa, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilmek için adres ve geçici adres değişikliği yapacak olan vatandaşlar da eklenince, Antalya’nın Kepez’den sonra en çok nüfus barındıran Muratpaşa ilçesinin nüfus müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. Kurumun öğle paydosunda dahi kapıdan ayrılmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞLEM SAYISI 3 KATINA ÇIKTI

Hınca hınç dolan nüfus müdürlüğü binası içerisinde, vatandaşlar ellerinde adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz faturası ve kira sözleşmesi gibi belgelerden birisini getirerek uzun süre sırasının gelmesini bekledi. Yemek paydosunun bitmesinin ardından kapıların açılmasıyla birlikte dışarıdaki yoğunluk içeriye taşındı. Daha önce günlük ortalama 500 işlem yapan müdürlük, günde bin 100 işlem yapar hale geldi.

“İÇERİDE İNSANLAR KARINCA GİBİ”

Nüfus müdürlüğünün seçimden dolayı oldukça yoğunluk olduğunu dile getiren bir vatandaş, “İçeride insanlar karınca gibi, ilk defa böyle görüyorum” görüşünde bulunurken, aşırı yoğunluğun sistemlerde sıkıntıya yol açtığını belirten vatandaşlardan Bülent Geray da, randevu ve sıra fişi almakta sıkıntı çektiklerini söyledi. Adres değişikliği için gelen bir başka vatandaş Hüseyin Savcun ise sabah 08.00 kuyruğa girdiğini belirterek, “Geldiğimde 300 kişi vardı 20 işi kaldı ama akşam oldu” dedi.

Öte yandan, ilk 2 gün aşırı yoğunluktan dolayı sistemsel sorunlar yaşandığı ve kayıt işlemlerinde bazı aksaklıklar meydana geldiği, ancak şuanda ise adres değişim işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.