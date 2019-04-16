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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Notre Dame ne demek?

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Notre Dame ne demek?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve katedralin çatısının çökmesine neden olan yangının ardından, 'Notre Dame ne demek?' sorusu internette sorgulanmaya başlandı. Fransızca kökenli bir söz öbeği olan Notre Dame'nin anlamını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Notre Dame hakkında merak edilenler...

Notre Dame söz öbeği Fransızca olup, Türkçede "bizim hanımımız", "hanımımız" veya "hanımefendimiz" gibi anlamlara gelir. Anlatılmak istenen kişi Meryem Ana'dır. "Notre Dame" söz öbeği dünya gelenlinde pek çok mimari esere isim olarak verilmesinin yanı sıra romanlarda bile isimlendirilmiştir.

MİMARİ ESERLER

Türkiye'de:

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, İstanbul'da özel yabancı lise.

Fransa'da:

Notre Dame de Paris, Paris'te ünlü katedral.
Notre-Dame de la Garde (Marsilya)
Notre-Dame de Chartres (Chartres)
Notre-Dame de Reims (Reims)
Notre-Dame de Strasbourg (Strazburg)
Notre Dame du Haut (Haut)

Kanada'da:

Notre-Dame de Montréal Basilica
Notre-Dame de Québec (Québec)
Ottawa Notre Dame Katedrali

Haiti'de:

Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption (Port-au-Prince)

Lüksemburg'da:

Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg

ABD'de:

Basilica of the Sacred Heart, Indiana

DİĞER ESERLER

Müzikal

Notre Dame De Paris Müzikali

Roman

Notre Dame'ın Kamburu

Bale

Notre Dame’ın Kamburu (bale)

Bunlar dışında Notre Dame'a ithafen isimlendirilmiş birçok okul, kitap, film, heykel, tablo ve başka sanat eserleri mevcuttur.

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