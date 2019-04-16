Notre Dame ne demek?
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve katedralin çatısının çökmesine neden olan yangının ardından, 'Notre Dame ne demek?' sorusu internette sorgulanmaya başlandı. Fransızca kökenli bir söz öbeği olan Notre Dame'nin anlamını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Notre Dame hakkında merak edilenler...
Notre Dame söz öbeği Fransızca olup, Türkçede "bizim hanımımız", "hanımımız" veya "hanımefendimiz" gibi anlamlara gelir. Anlatılmak istenen kişi Meryem Ana'dır. "Notre Dame" söz öbeği dünya gelenlinde pek çok mimari esere isim olarak verilmesinin yanı sıra romanlarda bile isimlendirilmiştir.
MİMARİ ESERLER
Türkiye'de:
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, İstanbul'da özel yabancı lise.
Fransa'da:
Notre Dame de Paris, Paris'te ünlü katedral.
Notre-Dame de la Garde (Marsilya)
Notre-Dame de Chartres (Chartres)
Notre-Dame de Reims (Reims)
Notre-Dame de Strasbourg (Strazburg)
Notre Dame du Haut (Haut)
Kanada'da:
Notre-Dame de Montréal Basilica
Notre-Dame de Québec (Québec)
Ottawa Notre Dame Katedrali
Haiti'de:
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption (Port-au-Prince)
Lüksemburg'da:
Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg
ABD'de:
Basilica of the Sacred Heart, Indiana
DİĞER ESERLER
Müzikal
Notre Dame De Paris Müzikali
Roman
Notre Dame'ın Kamburu
Bale
Notre Dame’ın Kamburu (bale)
Bunlar dışında Notre Dame'a ithafen isimlendirilmiş birçok okul, kitap, film, heykel, tablo ve başka sanat eserleri mevcuttur.
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