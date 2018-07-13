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    Nostaljik tramvayda 'ayağa basma' kavgası... Gözyaşlarına boğuldu

    İHA
    13.07.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Taksim-Tünel arasında sefer yapan Nostaljik Tramvay’da dün akşam saatlerinde aralarında turistlerin de olduğu kadınlar arasında 'ayağa basma' kavgası yaşandı. Kadınlardan biri bastonla saldırınca ortalık karıştı. Kavgaya Taksim’de görevli Özel Harekat Polisleri müdahale ederken kadınlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu.

    Taksim-Tünel arasında sefer yapan Nostaljik Tramvay’da dün akşam saatlerinde aralarında turistlerin de bulunduğu kadınlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre elinde bastonu bulunan Mısırlı kadın turist Nostaljik Tramvay’a bineceği esnada bir kadınının ayağına bastı. İki grup arasında daha sonra sözlü tartışma başladı. Mısırlı kadın turistlerin Türkçe olarak ‘polis’ diye bağırması üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri geldi. Kadınlardan biri kavgada bastonla saldırınca bir anda ortalık karıştı. Kadınların bazıları gözyaşlarına boğuldu.

    Grubu sakinleştirmeye çalışan Güven Timleri daha sonra turistleri Nostaljik Tramvay’dan indirdi. Birbirlerinden şikayetçi olmayan iki grup daha sonra sessizce dağıldı. Nostaljik Tramvay’daki turistlerin kavgasını vatandaşların film izler gibi izlemesi kameralara yansıdı.

    Nostaljik tramvayda ayağa basma kavgası... Gözyaşlarına boğuldu

    Etiketler: KAVGA , nostaljik tramvay , ayağa basma kavgası
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