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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.01.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Normale döndü, ortaya bu görüntü çıktı

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Normale döndü, ortaya bu görüntü çıktı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 20 metre çekilen deniz normale döndü. Denizin çekilmesiyle kıyıya vurup ölen yüzlerce denizanası sahili turuncuya boyadı.

Tekirdağ'ın Maramaraereğlisi ilçesinde dün sabah saatlerinde deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluşurken bazı kayık ve tekneler kum üzerinde kaldı. Yüzlerce denizanası da kıyıya vurdu.

Akşam saatlerinde havanın değişmesiyle birlikte 20 metre çekilen deniz geri geldi. Denizin normale dönmesiyle kıyı turuncuya boyandı. Balıkçılar her sene aynı olayın yaşandığını ve bu durumun rüzgarın yönüne bağlı olarak oluştuğunu ileri sürdü. Ayrıca deniz kıyısında oluşan turuncu rengin de denizanalarının ölümleri nedeniyle olduğu ifade edildi.

Normale döndü, ortaya bu görüntü çıktı

"Öyle bir çekilir ki sizde şaşarsınız"

Tekirdağ'da 25 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Şenses, "Ben 69 yaşındayım doğma büyüme buralıyım. Burada 25 senedir balıkçılık yapıyorum. Bizim burada her sene aynı olay bilhassa kış aylarında bizim burada karayel estiği zaman devamlı sularımız çekilir. Öyle bir çekilir ki siz de şaşarsınız. Şu kayıkların hepsi kumun üzerinde kalır. Ama lodosa çevirdiği zaman sularda bir taşma olur. Şu kayıklarımız bile havaya kalkar. Her sene olan olay budur. Marmara tarafından bizim buraya lodos estiği zaman bizim bu sularımız muazzam taşar. Dün sular karşı bota kadar çekilmişti. Akşam hava değiştirdi tekrar sular yerine geldi. Bütün hadise budur başka bir şey yok" dedi.

Balıkçı Şenses, deniz çekilmesiyle birlikte yüzlerce denizanasının kıyıya vurup öldüğünü söyleyerek "Denizanaları erime yapıyor. 20 gün ve bir ay içerisinde bunu göremezsiniz. Bu denizanalarının ölmesinden dolayı denize böyle bir renk veriliyor. Her sene olur bu" diye konuştu.

"Depremle hiç alakası yok"

Günay Şenses isimli balıkçı ise, "Karayel estiği zaman sular kaçar. Ama hava lodos yaptığı zaman sular normal yerine geri gelir. Depremle hiç alakası yok. Bu doğanın kanunudur. Denizanaları öldüğü zaman böyle turuncuya boyanıyor" şeklinde konuştu.

Normale döndü, ortaya bu görüntü çıktı

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