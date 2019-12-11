Nobel ödülü alan Peter Handke kimdir ve kaç yaşında? Peter Handke'nin kitapları

Peter Handke, 6 Aralık 1942’de Griffen, Avusturya’da doğdu. Peter Handke 12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okudu. 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Öğrencilik yıllarında yazmaya başladı.



Babası ile annesi Peter Handke doğmadan ayrıldılar. Yazara ismini veren ise annesi ile ikinci evliliğini yapan Bruno Handke oldu. Ailesi ile birlikte Doğu Berlin’e yerleşti. Rusların Berlin’i işgal etmesi üzerine şehirden ayrıldılar.



Anne tarafından dedesi Slovak’tır. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren Slovak kültürüne ilgi duydu. 1961 yılında Hukuk Fakültesi’nde okumaya başladı ve bu dönemlerde yazmaya ilgi gösterdi.



Peter Handke‘nin ilk roman denemesi “Die Hornissen”. Kitap, Suhrkamp yayınevi tarafından basıldı. Handke eğitimini yarım bıraktı.

Peter Handke uzun süre başka bir iş yapmadan sadece yazarlık yaptı. 1971 yılında annesinin intiharı ile sarsıldı.



Wunsschloses Unglück (Mutsuzluğa Doyum) adlı romanında bu sarsıntı ve acıyı işledi. Annesinden vefatından 1 yıl sonra eşinden ayrıldı. Yazar kızını tek başına büyüttü. Yetmişli yılların asi yazarı olan Handke kişisel görüşleri ve başkaldıran yaşam tarzı nedeni ile çok fazla eleştirildi.



II. Dünya savaşı sonrasında deneysel edebiyatın önemli isimlerinden oldu.



Peter Handke’in hem oyun hem de roman eserlerinde dil olgusu büyük önem taşır.



Peter Handke kitapları dünyada çok satanlar listelerinde daima yer aldı. Yazar kitaplarında ifade yeteneği ve kelimelerle oynama becerisi postdramatik kurgunun mimarları arasına girmesini sağladı.



Peter Handke, Mutsuzluğa Doyum kitabını annesinin intiharından sonra yazdı. Çaresizliğin en dip halini aslında hayatını okurlara sundu. Yazar Peter Handke’nin Solak Kadın ve Kaspar isimli kitapları da dünya çok satanlar listelerinde yer alan kitaplarıdır. Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.