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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.06.2019 - 00:16, Son Güncelleme:

Eski damadını öldüren kişiyi tüfekle vurdu

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Eski damadını öldüren kişiyi tüfekle vurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski damadının katil zanlısını tüfekle vurarak yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Mahallesi'nde önceki gece parkta göğsünden bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emin Arslan'ın (31) katil zanlısı olarak aranan Abdullah G, akşam saatlerinde Arslan'ın eski eşi olan kız arkadaşı Emel Ç'nin babası Ethem Ç'nin Eymir Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Ethem Ç, Abdullah G'ye tüfekle ateş etti.  Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Abdullah G, yaralı halde olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma Ethem Ç'yi gözaltına aldı.

Mahallede bulunan Abdullah G, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah G'nin hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin jandarma nezaretinde sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Simit fırını işleten Emin Arslan önceki gece 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Esnaf Sarayı arkasındaki parkta göğsünden bıçaklanmış halde bulunmuş, hastaneye kaldırılan Arslan kurtarılamamıştı. Olay yerinde bulunan suç aleti bıçak polis ekiplerince incelemeye alınırken, Arslan'ın bir süre önce eski eşinin erkek arkadaşı Abdullah G. ile tartıştığı, ikilinin parkta buluşmak üzere sözleştiği öğrenilmişti.

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