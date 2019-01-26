Nişanlısının annesine 'bekle geliyorum' dedi, sonrası korkunç!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNişanlısının annesine 'bekle geliyorum' dedi, sonrası korkunç!
GeriGündem Nişanlısının annesine 'bekle geliyorum' dedi, sonrası korkunç!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
26.01.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Nişanlısının annesine 'bekle geliyorum' dedi, sonrası korkunç!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Nişanlısının annesine 'bekle geliyorum' dedi, sonrası korkunç!

Gaziosmanpaşa’da, yaşanan karşılıklı küfürleşmenin ardından tartıştığı nişanlısı G.Ç’nin  annesi Güler Y.’yi silahla vurarak ağır yaralayan Berk Bayraktar kaçtığı Edirne, Keşan’da gözaltına alındı. Olay sırasında aracı kullandığı belirlenen üvey babası Özkan Dervişoğlu da yakalandı.

Araç kiralama şirketi işleten Berk Bayraktar,(26) geçtiğimiz Çarşamba günü, nişanlısı G.Ç.’nin annesi Güler Y.’yi(40) telefonla arayarak, nişanlısının kendi yanında kalmasını istedi. Nişanlısının annesi kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. Telefondaki tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Berk Bayraktar, Güler Y.’ye, “Bekleyin oraya geliyorum” diyerek telefonu kapattı.

Telefonda yaşanan tartışma sırasında Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi’ndeki bir AVM’nin kafesinde eşiyle oturan Güler Y., akşam saatlerinde eşiyle kafeden dışarı çıktığı sırada, Berk Bayraktar ortaya çıktı. AVM’nin önüne geldiği aracın içinden peş peşe ateş ederek Güler Y.’yi ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Güler Y., hastaneye kaldırılarak yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Berk Bayraktar’ın içinden ateş açtığı aracı üvey babası Özkan Dervişoğlu’nun kullandığını belirledi. Ekipler, Berk Bayraktar’ın üvey babası Özkan Dervişoğlu ile Keşan’a kaçtıklarını, bir evde gizlendiğini tesbit etti.Harekete geçen ekipler, Bayraktar ve Dervişoğlu’nu Keşan’da gözaltına aldı.

Berk Bayraktar, nişanlısının annesiyle aralarında yaşanan tartışma nedeniyle olayın yaşandığını itiraf etti. Olayda kullandığı silahın yerini de polise söyledi. Polis olayda kullanan silahı bulurken, evinde yapılan aramada da bir silah daha ele geçti. Berk Bayraktar ve Özkan Dervişoğlu, Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serbest bırakılan Alparslan Kuytul tekrar tutuklandı

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Poseidon direnemedi

Kayak merkezinde 70 kişi mahsur kaldı