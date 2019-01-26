Nişanlısının annesine 'bekle geliyorum' dedi, sonrası korkunç!
Gaziosmanpaşa’da, yaşanan karşılıklı küfürleşmenin ardından tartıştığı nişanlısı G.Ç’nin annesi Güler Y.’yi silahla vurarak ağır yaralayan Berk Bayraktar kaçtığı Edirne, Keşan’da gözaltına alındı. Olay sırasında aracı kullandığı belirlenen üvey babası Özkan Dervişoğlu da yakalandı.
Araç kiralama şirketi işleten Berk Bayraktar,(26) geçtiğimiz Çarşamba günü, nişanlısı G.Ç.’nin annesi Güler Y.’yi(40) telefonla arayarak, nişanlısının kendi yanında kalmasını istedi. Nişanlısının annesi kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. Telefondaki tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Berk Bayraktar, Güler Y.’ye, “Bekleyin oraya geliyorum” diyerek telefonu kapattı.
Telefonda yaşanan tartışma sırasında Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi’ndeki bir AVM’nin kafesinde eşiyle oturan Güler Y., akşam saatlerinde eşiyle kafeden dışarı çıktığı sırada, Berk Bayraktar ortaya çıktı. AVM’nin önüne geldiği aracın içinden peş peşe ateş ederek Güler Y.’yi ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Güler Y., hastaneye kaldırılarak yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Berk Bayraktar’ın içinden ateş açtığı aracı üvey babası Özkan Dervişoğlu’nun kullandığını belirledi. Ekipler, Berk Bayraktar’ın üvey babası Özkan Dervişoğlu ile Keşan’a kaçtıklarını, bir evde gizlendiğini tesbit etti.Harekete geçen ekipler, Bayraktar ve Dervişoğlu’nu Keşan’da gözaltına aldı.
Berk Bayraktar, nişanlısının annesiyle aralarında yaşanan tartışma nedeniyle olayın yaşandığını itiraf etti. Olayda kullandığı silahın yerini de polise söyledi. Polis olayda kullanan silahı bulurken, evinde yapılan aramada da bir silah daha ele geçti. Berk Bayraktar ve Özkan Dervişoğlu, Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
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