Nişanlısından Kaşıkçı kitabı
SUUDİ Arabastin’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Hatice Cengiz, yaşadıklarını, gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ‘Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları’ isimli kitapta anlattı.
Kitabın tanıtımı dün Fatih’teki Türk-Arap Medya Derneği’nde yapıldı.
KRAL SELMAN VİCDANLI
Hatice Cengiz, yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olayın ardından verdiği diplomatik mücadele için teşekkür eden Cengiz, olaydan 19 gün sonra cinayeti itiraf eden Suudilerin, Türkiye’ye hukuki yardımda bulunmadığına dikkat çekerek, “Ben Kral Selman’ın vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Bu konunun aydınlatılması noktasında bundan sonraki süreçte Türkiye’nin çalışmalarına destek olacağını düşünüyorum” dedi.
TRUMP’TAN UMUDUM YOK
ABD’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavrına yönelik bir soru üzerine Hatice Cengiz, şunları söyledi: “Ben olumluyum, ümit varım, Trump’tan değil ama genel olarak yeni kongre üyelerinin bu meseleyi biraz daha yakından takip edeceğine umudum var. Muhammed Bin Selman ile ilgili soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Biliyorsunuz soruşturma halen devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda birtakım ifadeler söyleniyor, gerek AB’de gerek ABD’deki kongrede ben Hatice olarak soruşturma henüz tamamlanmadığı için, böyle bir ithamda bulunmak istemiyorum soruşturmanın tamamlanmasını istiyorum.”
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