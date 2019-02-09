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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Nişanlısından Kaşıkçı kitabı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Nişanlısından Kaşıkçı kitabı

SUUDİ Arabastin’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Hatice Cengiz, yaşadıklarını, gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ‘Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları’ isimli kitapta anlattı.

Kitabın tanıtımı dün Fatih’teki Türk-Arap Medya Derneği’nde yapıldı.

KRAL SELMAN VİCDANLI

Hatice Cengiz, yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olayın ardından verdiği diplomatik mücadele için teşekkür eden Cengiz, olaydan 19 gün sonra cinayeti itiraf eden Suudilerin, Türkiye’ye hukuki yardımda bulunmadığına dikkat çekerek, “Ben Kral Selman’ın vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Bu konunun aydınlatılması noktasında bundan sonraki süreçte Türkiye’nin çalışmalarına destek olacağını düşünüyorum” dedi.

TRUMP’TAN UMUDUM YOK

ABD’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavrına yönelik bir soru üzerine Hatice Cengiz, şunları söyledi: “Ben olumluyum, ümit varım, Trump’tan değil ama genel olarak yeni kongre üyelerinin bu meseleyi biraz daha yakından takip edeceğine umudum var. Muhammed Bin Selman ile ilgili soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Biliyorsunuz soruşturma halen devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda birtakım ifadeler söyleniyor, gerek AB’de gerek ABD’deki kongrede ben Hatice olarak soruşturma henüz tamamlanmadığı için, böyle bir ithamda bulunmak istemiyorum soruşturmanın tamamlanmasını istiyorum.”

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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