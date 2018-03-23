Ninesine 'can' verdi

Sakaryalı 17 yaşındaki Şevval Şimşek, 23 Ekim 2017’de Adapazarı-Karaman yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Şevval’in ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Şevval’in organları 7 kişiye hayat verdi. O 7 kişiden biri de 10 yıldır diyalize bağlı yaşayan babaannesi Şehri Şimşek’ti. Böbreğin uyum sürecini Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçiren Şimşek, sağlığına kavuştu. Şimdi torununun böbreğini taşıyor olmanın verdiği manevi ağırlığı ve sorumluluğunu da yaşıyor.



SAĞKEN, ‘ALMAM KIYAMAM’ DEMİŞTİ

Daha önce haftada 3 gün diyalize bağlı yaşayan Şehri Şimşek birkaç hafta öncesine kadar değil torununun böbreğini aldığını, Şevval’i kaybettiğini dahi bilmiyordu. Şevval’in vefatını Şehri Şimşek’e küçük oğlu Serhan söylerken, büyük oğlu Erhan ise kızının böbreğinin babaanneye takıldığını ileten isim olmuş.



Şevval’in amcası Serhan Şimşek, “Şevval böbreğini babaannesine vermek istiyordu. Annem ise uyumlu mu değil mi tespit etmemize dahi izin vermeden, kesinlikle teklifi kabul etmiyordu. Şevval’e ‘Ben seni yarım mı bırakayım böbreğini alıp. Olmaz öyle şey’ diyerek çıkışmış, kavga etmişler.” Babaanne Şehri Şimşek de “Ben yaşadığımı yaşadım kızım, sizin önünüzde uzun bir hayat var, kıyamam” diyerek Şevval’e karşı çıktığını anlatıyor. Babaanne Şehri Şimşek, organ bağışı konusunda herkesin bilinçlenmesini istediğini de vurgulayarak sözlerine devam etti: “Beni yıllarca farklı yerler oyaladı. Hatta kimi kurumlar şeker hastası olduğum için organ nakline uygun olmadığımı, bu nedenle adımı listeye yazdırmama bile gerek olmadığını söyledi. Bu konuda bilinçlenmemiz şart.”



O ALTI KİŞİYLE TANIŞMAK İSTERİM

Ailesine Şevval’i sorduğumuzda hepsinin ağzından “Cıvıl cıvıl, neşeli bir kızdı” sözleri dökülüyor. Şevval’in babası Erhan Şimşek, duygularını anlatırken acısının dün gibi taze olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. 2 kız çocuğa daha sahip olan baba, Cemal Süreya’nın ünlü dizelerine atıf yaparak, “Sizin hiç 17 yaşındaki kızınız öldü mü” diyerek sessizliğe gömülüyor. Fakat acılı baba aynı zamanda kızı başkalarını hayata döndürdüğü için gururlu. Hatta Şevval’in organlarını alan diğer 6 kişiyle tanışmayı çok istiyor. “Kimler olduğunu bilmek istiyorum. Elbette savcılığa intikal etmiş bir dosya. Fakat tanışmazsam içimde uhde kalır” diyor.



Baba Şimşek, organ nakli konusunda herkesin bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor:



KIZIM SAYESİNDE BİRİLERİ YAŞIYOR

“Annem 10 yıldır diyaliz kapılarını aşındırdı. Çocuklar, gençler... Böbrek başta olmak üzere binlerce kişi organ nakli için sırada. Böyle bir kararı vermek elbette çok zordu. Kelimelerle tarif dahi edemem. Fakat kızım sayesinde birileri görebiliyor, kalbi atabiliyor, artık hayatı bambaşka şekilde yaşayabiliyor.”



ÇOK ÖNEMLİ BİR EMANET TAŞIYORUM

BABAANNE Şehri Şimşek, konuşması sık sık dolan gözleriyle kesilirken, “Çocuklarımın dahi böbreklerini bağışlamalarına izin vermedim. Bir gün onlar da aynı hastalığa yakalanabilir, ben onları yarım bırakmış olmak istemem. Öte yandan artık çok önemli bir emanet taşıyorum, hayata dört elle sarılıp yeniden sağlığıma kavuşmam lazım” diyor.