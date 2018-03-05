Nikah başvurusu nereye yapılır? Nikah başvurusu için gerekli evraklar

Evlilik hazırlıklarında en büyük öncelik ve soru işareti nikah başvuru süreciyle ilgili. Bu aşamada pek çok çift, “Nikah tarihi nasıl alınır?”, “Nikah başvurusu nasıl yapılır?” ve “Nikah için gerekli belgeler nelerdir?” gibi sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde evlilik işlemleriyle ilgili detaylar yer alıyor. İşte evlilik süreciyle ilgili en çok sorulan sorular ve yanıtları!



Nikah başvurusu için gerekli evraklar?

​Evlendirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince evlenme dosyasında; Beyanname (İzin belgesi talebinde evlenme izin belgesi iki örnek olarak düzenlenir.) resmi ve özel sağlık kurumu ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu, rıza belgesi, vesikalık fotoğraf, nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesinin bulunması zorunludur.​



Nikah başvurusu nereye yapılır?

​Birbirleriyle evlenecek erkek ve kadının, içlerinden birinin oturduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Evlenecek erkek ve kadın ayrı ayrı evlendirme memurluklarına müracaatları mümkün değildir.​



Sağlık raporu nerelerden alınır?

​Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.

Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?

​Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgelerin Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir.



Yabancı bir ülkede evlendim. Evlilik belgemi nereden apostille ettirebilirim?

​Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansınca hazırlanan 12 nolu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin eki olan apostille tasdik şerhi; La Haye'e üye devletlerin yerel makamları tarafından bizzat belgenin aslına veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konur. Apostille tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.

Apostille tasdikli belge, noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilip işleme alınır.