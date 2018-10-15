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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.10.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Nesli tehlikedeki peçeli baykuş bitkin halde bulundu

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Nesli tehlikedeki peçeli baykuş bitkin halde bulundu

Iğdır'da vatandaşların bulduğu dünyada nesli tehlikede olan bitkin haldeki peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kent merkezindeki çevre yolunda bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından merkeze götürülen baykuşa burada veteriner hekim tarafından besin takviyesi yapıldı.

Uluslararası çapta soyu tehlikede olan ve Türkiye'de çiftçi dostu olarak bilinen peçeli baykuş, daha sonra Aras Kuş Araştırma Eğitim Merkezi'nde halkalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, baykuşgiller familyasından olan peçeli baykuşun yırtıcı bir tür olduğunu söyledi.

Peçeli baykuşun geceleri avlandığını ifade eden Türkoğlu, "Gündüzleri kaya ve ağaç kovuklarında yaşayan çiftçi dostu bu kuş, genelde tarla fareleriyle beslenen bir yırtıcıdır. Bu kuş kırmızı listede yer alan, türü tehlike altında olan ve korunması gereken yırtıcılardandır. " dedi.

Nesli tehlikedeki peçeli baykuş bitkin halde bulundu

Veteriner hekim İbrahim Gültekin ise kuşun çarpma sonucu baygın düştüğünü belirterek, "Vatandaşlar tarafından bulunan kuşun kanatlarında herhangi bir yaralama yoktur. Bu manada uçmasında herhangi sorun olmadığı görüldü ve tedavisini yaptık." diye konuştu.

Aras Kuş Araştırma Eğitim Merkezi'nde görevli Ayşegül Çoban da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kendilerine getirilen kuşun, biyometrik ölçümleri yapılarak halkalandığını ve daha sonra doğaya bırakıldığını belirtti.

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