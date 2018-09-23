Neşet Ertaş'a saygı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31. Ahilik Haftası kutlamaları nedeniyle geldikleri Kırşehir’de bir dizi temasta bulundu.
Oktay ve Pakcan Cacabey Meydanı’nda yapılan devlet töreninin ardından Türk Bayrağı logolu aşure dağıtımı yaptı. Kırşehir Valiliği’ne, Ahi Evran-ı Veli’nin türbesine, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı’na yapılan ziyaretlerin ardından Oktay ve Pekcan, ‘bozkırın tezenesi’ Neşet Ertaş ve babası bozlak ustası Muharrem Ertaş’ın kabirlerini ziyaret etti.
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