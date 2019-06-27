Nerelere yağmur yağacak? 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü 03.00 ile 23.30 saatleri arasında Ardahan ile Kars'ın geneli Erzurum'un ise kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava durumu raporlarının açıklanması ile, hafta sonunun yaklaşmasıyla hangi illere yağmur yağacağı da merak konusu oldu. Peki, nerelere yağmur yağacak? Hava nasıl olacak? İşte, 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Haziran Cuma günü Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Öte yandan, Meteoroloji ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu. İşte, Meteoroloji'den alınan verilere göre il il 5 günlük hava durumu verileri.
CUMA GÜNÜ İÇİN SAĞANAK UYARISI
Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ve Karaman ile Niğde'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Rize ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyi ile İstanbul'un batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
BURSA 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 23°C, 36°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve batısı parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Konya çevreleri ile Karaman'ın ve Niğde'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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