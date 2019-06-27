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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

Nerelere yağmur yağacak? 5 günlük hava durumu tahminleri

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Nerelere yağmur yağacak? 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü 03.00 ile 23.30 saatleri arasında Ardahan ile Kars'ın geneli Erzurum'un ise kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava durumu raporlarının açıklanması ile, hafta sonunun yaklaşmasıyla hangi illere yağmur yağacağı da merak konusu oldu. Peki, nerelere yağmur yağacak? Hava nasıl olacak? İşte, 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Haziran Cuma günü Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Öte yandan, Meteoroloji ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu. İşte, Meteoroloji'den alınan verilere göre il il 5 günlük hava durumu verileri.

CUMA GÜNÜ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Nerelere yağmur yağacak 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ve Karaman ile Niğde'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Nerelere yağmur yağacak 5 günlük hava durumu tahminleri

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Rize ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyi ile İstanbul'un batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu

BURSA 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Nerelere yağmur yağacak 5 günlük hava durumu tahminleri

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C, 36°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu

MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu

Nerelere yağmur yağacak 5 günlük hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve batısı parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Konya çevreleri ile Karaman'ın ve Niğde'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Nerelere yağmur yağacak 5 günlük hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu

SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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