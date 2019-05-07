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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Nerelerde deprem oldu? 7 Mayıs tarihli son depremler

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Nerelerde deprem oldu? 7 Mayıs tarihli son depremler

Isparta’da sahur vakti sonrasında 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Isparta merkez ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan, yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremler, vatandaşların panik yaşamasına neden oluyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşananlar artçı depremler, çevre il ve ilçelerde de hissediliyor. İşte, 7 Mayıs tarihli son depremlerin listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.05.07 05:26:17 37.4382 29.4145 6.4 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.07 05:23:20 39.6380 26.4840 6.5 -.- 1.8 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.07 05:03:04 37.8137 30.5820 4.8 -.- 2.6 -.- ALIKOY-(ISPARTA) İlksel
2019.05.07 02:57:56 36.7702 28.0825 63.2 -.- 2.0 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.05.06 23:23:36 36.0320 29.0115 12.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.06 23:21:39 36.0172 29.0303 2.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.06 23:14:18 38.8683 27.7433 7.6 -.- 2.3 -.- KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.05.06 23:07:39 36.4093 28.7180 8.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.06 21:49:11 37.1548 28.6303 11.5 -.- 1.7 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2019.05.06 21:29:39 36.2508 40.9748 5.0 -.- 3.7 3.9 SURIYE İlksel
2019.05.06 18:30:17 39.1967 29.2312 0.0 -.- 1.7 -.- KUTLUBEYLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.05.06 18:28:46 39.2057 29.2257 0.0 -.- 2.0 -.- KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.05.06 18:10:33 36.8282 34.9947 25.6 -.- 2.2 -.- KELAHMET-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.05.06 17:00:20 39.4137 26.3043 10.2 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.06 16:48:36 39.3533 26.2945 21.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.06 15:54:13 39.5628 26.0878 5.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.06 15:41:13 40.4810 34.7210 5.0 -.- 2.0 -.- BEKTASOGLU-(CORUM) İlksel
2019.05.06 14:27:22 36.6330 28.0707 6.6 -.- 1.6 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.05.06 14:15:33 40.5612 34.6585 12.5 -.- 1.9 -.- KERTME-(CORUM) İlksel
2019.05.06 13:59:31 37.1870 28.4953 3.3 -.- 1.4 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2019.05.06 13:23:46 37.8673 34.7143 5.6 -.- 1.9 -.- HALAC-BOR (NIGDE) İlksel
2019.05.06 13:05:15 37.2630 31.8853 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.05.06 12:35:21 35.2335 33.1442 0.0 -.- 1.2 -.- KIBRIS-KILICASLAN İlksel
2019.05.06 12:29:38 35.2838 33.6630 5.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2019.05.06 12:26:38 39.8608 28.7998 0.0 -.- 1.3 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2019.05.06 12:11:46 37.2528 28.2227 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.05.06 12:02:04 37.3115 28.2860 0.0 -.- 1.9 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.05.06 11:53:55 37.2180 28.2012 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2019.05.06 11:41:45 40.3255 37.4147 3.4 -.- 2.2 -.- OZLUCE-RESADIYE (TOKAT) İlksel
2019.05.06 08:54:48 39.7185 25.6595 13.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.06 08:32:35 39.1823 29.2237 3.5 -.- 2.5 -.- KUTLUBEYLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.05.06 07:19:31 39.1698 27.5902 5.6 -.- 2.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.06 05:59:03 39.1095 26.0945 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.06 05:03:41 36.9917 31.1918 98.3 -.- 2.7 -.- SARIABALI-SERIK (ANTALYA) İlksel
2019.05.06 04:20:26 39.1913 29.2237 5.2 -.- 1.9 -.- KUTLUBEYLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.05.06 04:05:08 36.8848 27.5812 7.9 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.06 04:00:40 38.2878 38.6772 10.3 -.- 1.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2019.05.06 03:33:51 39.2062 29.2187 3.4 -.- 1.9 -.- KUTLUHALLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.05.06 03:30:38 37.0817 28.0233 2.7 -.- 1.2 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.06 02:32:26 40.8742 28.7167 9.7 -.- 1.9 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2019.05.06 02:31:02 39.0487 26.0770 3.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.06 00:03:52 37.0578 31.1172 96.6 -.- 2.6 -.- AKBAS-SERIK (ANTALYA) İlksel
2019.05.05 23:10:20 36.9370 27.8523 5.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.05 22:59:27 38.6910 43.1708 3.7 -.- 2.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

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