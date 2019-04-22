Nerelerde deprem oldu? 22 Nisan tarihli son depremler listesi
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de yaşanan depremlerin şiddeti, yeri ve saati gibi bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 22 Nisan tarihli son depremler listesi
Son günlerde deprem haberlerinin artmasıyla birlikte vatandaşların “son depremler” araştırmaları sıklaştı. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.04.22 05:54:40 37.8540 29.4180 5.0 -.- 2.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
|2019.04.22 05:17:49 39.2633 38.1023 6.8 -.- 2.4 -.- UCPINAR-DIVRIGI (SIVAS)
|2019.04.22 04:39:37 38.7450 38.1042 5.0 -.- 2.9 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
|2019.04.22 03:38:13 39.0593 40.4862 2.8 -.- 2.3 -.- OGULDERE-(BINGOL)
|2019.04.22 02:09:23 36.3872 27.0722 5.7 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|2019.04.22 00:57:53 38.8263 38.1010 6.8 -.- 2.1 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA)
|2019.04.22 00:51:39 37.1573 28.7297 15.1 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
|2019.04.22 00:40:36 39.2863 28.0867 11.9 -.- 2.1 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.04.22 00:34:31 39.5120 28.9175 5.4 -.- 1.6 -.- YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|2019.04.22 00:01:27 38.8098 38.0683 7.8 -.- 1.6 -.- HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA) l
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