Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı, kimlik olmadan oy kullanabilir miyim?
İkametgahı İstanbul’da bulunan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için yeniden sandık başına gidiyor. Seçimle ilgili en çok sorularsa oy kullanma yeri ve seçmen kağıdıyla ilgili. İşte, ‘Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim? Kimliksiz oy kullanılır mı?’ sorularının yanıtları…
İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için oy kullanacak. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart. Seçmen kağıdını bir şekilde kaybedenler, oy kullanıp kullanamayacakları konusunda soru işaretleri yaşıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu?
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MU?
Seçmen bilgi kağıdını bir şekilde kaybeden vatandaşlar, YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık bilgisini kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Oy kullanma anında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi yeterli. Her seçmenin hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır.
SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?
Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.
KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?
Seçmenlerin oy kullanması için gerekli belgeler YSK tarafından belirleniyor, buna göre; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart.
Geçerli bir kimlik belgesi olmayan seçmenlere oy kullandırılmayacak.
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