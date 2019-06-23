Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı, kimlik olmadan oy kullanabilir miyim?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı, kimlik olmadan oy kullanabilir miyim?
GeriGündem Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı, kimlik olmadan oy kullanabilir miyim?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.06.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı, kimlik olmadan oy kullanabilir miyim?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı, kimlik olmadan oy kullanabilir miyim?

İkametgahı İstanbul’da bulunan vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için yeniden sandık başına gidiyor. Seçimle ilgili en çok sorularsa oy kullanma yeri ve seçmen kağıdıyla ilgili. İşte, ‘Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim? Kimliksiz oy kullanılır mı?’ sorularının yanıtları…

İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için oy kullanacak. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart. Seçmen kağıdını bir şekilde kaybedenler, oy kullanıp kullanamayacakları konusunda soru işaretleri yaşıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MU?

Seçmen bilgi kağıdını bir şekilde kaybeden vatandaşlar, YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık bilgisini kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Oy kullanma anında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi yeterli. Her seçmenin hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır.

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?

Seçmenlerin oy kullanması için gerekli belgeler YSK tarafından belirleniyor, buna göre; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart.
Geçerli bir kimlik belgesi olmayan seçmenlere oy kullandırılmayacak.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şehit ailesi 10 yıl içinde üçüncü kez evlat acısı yaşadı
Genç avukat cinayetinde sır perdesi aralandı
Ortadan ikiye bölündü, iki kişi öldü... Korkunç şüphe!
Çok acı fotoğraf