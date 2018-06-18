Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma işlemi nasıl olacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Türkiye genelinde il, ilçe ve kırsal merkezlerde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Seçmenler, 'Nerede oy kullanacağım?' sorusuna, YSK'nin seçmen sorgulama ekranı ya da E-Devlet üzerinden yanıt bulabilecek. Genellikle vatandaşların ikamet adresine en yakın okul olarak belirlenen seçim noktası, okulun kapasitesine göre farklı bir lokasyon olarak da belirlenebilecek. İşte, YSK seçmen sorgulama ekranı ve nerede oy kullanacağım sorusuna cevap niteliğindeki detaylar

HANGİ SANDIKTA VE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak sandık bilgileri yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi internet sitesi üzerinden sorgulanabilen seçmen bilgileri, aynı zamanda E-Devlet üzerinden de öğrenilebiliyor.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, TC Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak.

YSK ÜZERİNDEN SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet sorgulamaları için; Eğer bir E-Devlet şifresine sahipseniz, Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile sandık bilgilerinizi tek tuşla öğrenebilirsiniz.

YSK tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız yapacağınız sorgulama sonucu ile gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi girmeyi unutmayın.

E-DEVLET SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet şifresine sahip değilseniz, en yakın PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

NASIL OY KULLANACAĞIM?

24 Haziran'da seçmene iki pusula tek zarf verilecek. Oy pusulaların biri Cumhurbaşkanı seçimi için, diğer oy pusulası ise milletvekili seçimi için tercihe sunulacak.

Cumhurbaşkanı seçilecek olan oy pusulasının üzerinde Cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafı ve isimleri bulurken, Milletvekili seçilecek pusulanın üzerinde partilerin logosu ve isimleri yer alıyor olacak.

Her iki pusulanında altında yer alan içi boş yuvarlak alana tercih edilen bölgeye mühür basılacak. Tercih işleminin ardından iki oy pusulası da tek zarfın içerisine konularak sandığa atılacak.

Pusulada yalnızca tek bir partiye mühür basılmışsa, oy o partiye yazılıyor.

Pusulada yalnızca ittifaka mühür vurulmuşsa, oy ‘ittifak ortak oyları’ sütununa yazılıyor.

Pusulada hem ittifaka, hem de tek bir partiye mühür vurulmuşsa, oy o partiye atılmış sayılıyor.

Pusulada mühür ittifak bölümüne taşacak şekilde parti alanına vurulmuşsa, oy yine partiye sayılıyor.

Pusulada hem bir ittifaka, hem de birden çok partiye mühür basılmışsa, o takdirde bu oy ittifak için kullanılmış sayılıyor, ‘ittifak ortak oyları’ hanesine yazılıyor.

SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

NEREDE OY KULLANACAKSINIZ: Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecek. Oy vermeye seçmen bilgi kağıdınızla gidin. Seçmen kağıdınız ulaşmadıysa YSK’nın sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

TC NUMARALI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN: Oy verme günü yanınıza seçmen bilgi kağıdının yanısıra Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını taşıyan; TC Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensubu mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

BELGELERİNİZİ VERİN: Oyunuzu kullanırken sandık kurulu görevlisine kimliğinizi verin. Görevli seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

İMZA ATILMALI: Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.