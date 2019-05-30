Nerede deprem oldu? 30 Mayıs en son depremler listesi
Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, nerelerde deprem oldu?
30 Mayıs 2019 Perşembe günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.05.30 10:24:10 36.9893 27.6585 9.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.30 10:00:23 37.4383 30.8607 5.8 -.- 1.7 -.- MELIKLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2019.05.30 09:04:28 40.6493 35.3692 9.7 -.- 1.7 -.- MAHMUTLU-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2019.05.30 07:36:25 38.7572 43.2007 5.4 -.- 1.9 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2019.05.30 07:19:05 36.0457 27.1900 8.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.30 06:58:45 36.9222 27.5530 15.1 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.30 06:12:55 40.3568 42.2295 5.6 -.- 2.4 -.- PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2019.05.30 05:46:12 38.6422 30.8422 41.5 -.- 1.5 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.05.30 05:34:01 35.7985 27.4742 7.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.30 05:09:49 39.2773 39.9115 5.4 -.- 2.4 -.- YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.05.30 04:46:11 39.2722 39.9257 5.5 -.- 2.0 -.- YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.05.30 03:39:27 39.2895 39.8653 17.2 -.- 1.9 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.05.30 02:53:06 40.3167 34.3577 6.2 -.- 2.1 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2019.05.30 02:09:18 37.4305 35.4138 5.3 -.- 2.5 -.- EGNER-ALADAG (ADANA) İlksel
2019.05.30 01:38:15 39.1705 27.6125 6.5 -.- 2.3 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.30 01:24:20 35.4332 27.6997 3.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.30 01:20:10 35.4113 27.7248 13.3 -.- 2.4 2.6 AKDENIZ İlksel
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