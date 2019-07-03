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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Nerede deprem oldu? 3 Temmuz Kandilli son depremler listesi

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Nerede deprem oldu? 3 Temmuz Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin ardından, Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listelerini güncellemeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.02'de Rodos Adası güney açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. İşte, 3 Temmuz son depremler listesi...

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen deprem haberleri ardından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. İşte, 3 Temmuz 2019'da meydana gelen depremlere ilişkin veriler...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.07.03 08:01:32 38.7012 27.5693 11.2 -.- 1.7 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2019.07.03 07:55:44 37.4445 29.3388 6.4 -.- 1.3 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.07.03 06:45:02 38.6955 27.2513 9.6 -.- 1.9 -.- BEYDERE-(MANISA) İlksel
2019.07.03 06:41:47 36.9552 27.6800 7.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.03 04:28:56 35.1287 27.8353 3.3 -.- 3.2 3.5 AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.03 04:29:00)
2019.07.03 04:02:10 35.0803 27.8557 11.3 -.- 4.3 4.4 AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.03 04:02:09)
2019.07.03 00:04:55 39.8357 30.2900 7.3 -.- 2.1 -.- OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2019.07.03 00:01:36 38.8165 26.8705 13.4 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.02 22:58:44 38.3607 42.8212 4.4 -.- 1.9 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel
2019.07.02 22:41:13 40.8173 28.0335 7.4 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.07.02 21:55:11 36.4777 26.6155 133.9 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.07.02 20:15:48 39.2130 26.0032 9.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.02 19:03:26 37.1482 28.5623 4.3 -.- 2.2 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.07.02 18:37:26 41.0242 31.1698 12.3 -.- 2.0 -.- BALATLI-AKCAKOCA (DUZCE) İlksel
2019.07.02 15:57:48 40.8428 36.0840 5.7 -.- 2.7 -.- KUPECIK-LADIK (SAMSUN) İlksel
2019.07.02 15:48:41 37.0003 34.4190 23.6 -.- 1.5 -.- YUKSEKOLUK-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2019.07.02 14:27:42 38.0088 36.5642 8.3 -.- 1.4 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.07.02 13:37:39 39.0915 37.3352 0.0 -.- 1.8 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel

 

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