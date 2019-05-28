Nerede deprem oldu? 28 Mayıs en son depremler listesi
Bugün meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, 28 Mayıs 2019 son depremler listesi...
28 Mayıs 2019 Salı günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Öte yandan AFAD'ta yer alan bilgilere göre bu sabah 08:27'de Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.05.28 08:04:17 37.4648 29.4300 5.2 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.28 07:19:14 38.9785 26.2297 12.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.28 07:12:05 36.3723 29.3197 15.5 -.- 1.9 -.- KINIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.05.28 07:08:24 40.6342 35.6870 10.9 -.- 2.0 -.- BOGAKOY-(AMASYA) İlksel
2019.05.28 06:57:10 38.9597 26.2267 9.8 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.28 05:53:38 39.5192 26.1442 6.8 -.- 2.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.28 04:56:08 37.9155 30.9792 3.5 -.- 2.0 -.- BAGCIK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2019.05.28 03:09:41 40.6192 35.7277 4.2 -.- 3.1 3.1 BULDUKLU-(AMASYA) İlksel
2019.05.28 02:37:24 36.8823 27.6327 20.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.28 02:23:12 39.6065 38.1448 3.4 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2019.05.28 01:59:26 36.9185 27.6502 8.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.28 01:49:21 37.1467 28.6602 10.4 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.28 00:10:37 38.7650 43.3423 5.0 -.- 2.6 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel
2019.05.27 23:54:21 37.0582 27.9027 15.0 -.- 1.7 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
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