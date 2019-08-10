Nerede deprem oldu? 10 Ağustos deprem listesi!
Son depremler, 10 Ağustos Cumartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 10 Ağustos tarihli son depremler listesi
10 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 10 Ağustos Cumartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:23:31 38.0060 26.9600 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
09:17:55 35.9965 27.5338 9.9 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ
07:56:02 35.9927 27.5130 8.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
07:45:52 38.4628 27.4987 28.1 -.- 1.6 -.- AKALAN-KEMALPASA (IZMIR)
07:41:26 37.8218 29.7372 7.4 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI)
07:26:35 37.8297 29.6443 5.0 -.- 3.1 3.2 CARDAK (DENIZLI)
07:06:18 35.9572 27.5610 6.3 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ
06:22:04 38.0672 26.9322 5.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:41:51 38.9310 31.1397 5.7 -.- 1.9 -.- CATALLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
05:02:28 38.0317 26.9255 8.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:42:57 40.7913 27.7558 2.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
04:15:29 40.3087 31.6643 20.3 -.- 1.8 -.- HOCAS-SEBEN (BOLU)
04:05:36 37.1752 29.4712 37.4 -.- 1.7 -.- KINIKYERI-CAMELI (DENIZLI)
03:38:07 40.4603 36.9018 5.0 -.- 1.7 -.- KABAKBOGAZI-(TOKAT)
01:21:19 38.1455 26.8440 4.7 -.- 1.5 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR)
00:07:44 39.0513 27.7117 8.2 -.- 2.0 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
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