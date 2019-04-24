Nemrut Dağı'na ulaşıma kar engeli
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Belediye ve il özel idaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.
Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı'na kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu zirveye çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler, dağ yolunda önlem alan jandarma ekiplerinin uyarısı ile geri dönüyor. Bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı.
Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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