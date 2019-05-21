Nefes kesen operasyon! Zulayı ‘atak’ buldu…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNefes kesen operasyon! Zulayı ‘atak’ buldu…
GeriGündem Nefes kesen operasyon! Zulayı ‘atak’ buldu…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL
21.05.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Nefes kesen operasyon! Zulayı ‘atak’ buldu…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ÜMRANİYE’de torbacılara uyuşturucu temin eden 4 kişilik çete, Jandarma’nın operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu köpeği Atak, zehir tacirlerinin otomobilinin zulasında 60 bin uyuşturucu hap buldu. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul önlerinde uyuşturucu satanların peşine düştü. Ümraniye’de bir çetenin çocuklara uyuşturucu hap sattığı ve torbacılara uyuşturucu temin ettiği tespit edildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından çetenin uyuşturucu dağıtım üssü olarak Ümraniye’yi seçtiği belirlendi. Jandarmanın tespitlerine göre, uyuşturucu kaçakçıları yakalanmamak için gün içinde farklı otomobiller kullanıyorlardı.

Uyuşturucu satıcılarını kurdukları pusuyla durduran Jandarma ekipleri, otomobilde uyuşturucu köpeği Atak’la arama yaptı. Atak otomobilin özellikle bagaj kısmına yoğunlaştı ve araç stepnesine tepki verdi. Stepnenin zula olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, 5 binerli poşetler içerisinde toplam 60 bin adet Amfetamin bazlı uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan dört kişinin üzerinde ise ruhsatsız bir tabanca ve yüklü miktarda para bulundu. Daha önce uyuşturucu satışından suç kayıtları olduğu ortaya çıkan dört kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.

Nefes kesen operasyon Zulayı ‘atak’ buldu…


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

"Hüngür hüngür ağladım okuyunca..."

İfadesine Hürriyet ulaştı! "Lavuğun biri tehdit etti"

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Komşusunun fotoğrafını montajlayıp dağıttı...

Cemalettin Sarar dehşet anlarını anlattı: Eşim Zehra'yı acımasızca dövdüler