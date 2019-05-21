Nefes kesen operasyon! Zulayı ‘atak’ buldu…
ÜMRANİYE’de torbacılara uyuşturucu temin eden 4 kişilik çete, Jandarma’nın operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu köpeği Atak, zehir tacirlerinin otomobilinin zulasında 60 bin uyuşturucu hap buldu. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul önlerinde uyuşturucu satanların peşine düştü. Ümraniye’de bir çetenin çocuklara uyuşturucu hap sattığı ve torbacılara uyuşturucu temin ettiği tespit edildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından çetenin uyuşturucu dağıtım üssü olarak Ümraniye’yi seçtiği belirlendi. Jandarmanın tespitlerine göre, uyuşturucu kaçakçıları yakalanmamak için gün içinde farklı otomobiller kullanıyorlardı.
Uyuşturucu satıcılarını kurdukları pusuyla durduran Jandarma ekipleri, otomobilde uyuşturucu köpeği Atak’la arama yaptı. Atak otomobilin özellikle bagaj kısmına yoğunlaştı ve araç stepnesine tepki verdi. Stepnenin zula olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, 5 binerli poşetler içerisinde toplam 60 bin adet Amfetamin bazlı uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan dört kişinin üzerinde ise ruhsatsız bir tabanca ve yüklü miktarda para bulundu. Daha önce uyuşturucu satışından suç kayıtları olduğu ortaya çıkan dört kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.
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