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    'Nefer' kışı geçti

    AA
    01.04.2018 - 01:09 | Son Güncelleme:

    ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER silah sistemi, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında denendi.

    Testleri başarıyla geçen NEFER, atışlarda gösterdiği performansla tam not aldı.

    Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silahın bulunduğu silah sistemi, 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlara takılabiliyor.

    Hem NATO hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler bu sistemi kullanabilecek. NEFER ayrıca üzerindeki gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece ve gündüz koşullarında otomatik hedef tespit, takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkânı da sunuyor. 

    Etiketler: ASELSAN , gazetehaberleri , gündem
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