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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.07.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

'Neden gözaltındasınız" sorusuna şaşırtan cevap

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'Neden gözaltındasınız" sorusuna şaşırtan cevap

Mersin'de kuyumcudan bir yüzüğü kendinin gibi eline takarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet çıkışında gazetecilerin 'neden gözaltındasınız" sorusuna ilginç bir çıkış yapan kadın, "Çok mu merak ediyorsunuz. Cinayet işledim, yardım edecen mi?" dedi. Ayrıca şüpheli kadın, çalarak, parmağına taktığı yüzüğü de kuyumcuya gösterip, 'bundan var mı' diye sordu.

Edinilen bilgiye göre, müşteki M.İ. isimli bir vatandaş Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunarak, ağabeyine ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen bir kadının yüzüklere baktığını, vitrinde bulunan yüzük tablasından birkaç tanesini alıp denediğini, daha sonra beğenmediğini söyleyerek iş yerinden ayrıldığını belirtti.

Kadının dükkandan ayrılmasının ardından yüzük tablasını kontrol ettiğini ve bir yüzüğün yerinde olmadığını fark ederek, güvenlik kamerasına baktığını söyleyen müşteki, kamera kayıtlarında kadının bir yüzüğü alıp gittiğini gördüğünü ifade ederek, şikayette bulundu.

Müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelemesinde şüpheli şahsın G.D. olduğunu tespit etti.

Ardından şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, G.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 

"CİNAYET İŞLEDİM, YARDIM EDECEN Mİ?"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına ilk başta yanıt vermeyen G.D., bir süre görüntülenmemek için yüzünü sakladı.

Neden hırsızlık yaptınız? sorusuna "Yardım edecek misin? Çok mu merak ediyorsun. Ben hırsızlık mı yapmışım. Nereden biliyorsun" diyen B.D., 'neden gözaltındasınız' sorusuna da "Cinayet işledim, bir sebebi var mı sence. Yardım edecen mi. Canımı sıkma" dedi. 

ÇALDIĞI YÜZÜĞÜ KUYUMCUYA GÖSTERİP, "BUNDAN VAR MI" DİYE SORDU

Öte yandan kadının kuyumcuyu dolandırma anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteri gibi kuyumcuya gelen kadın, yüzüklere bakmaya başlıyor.

Bir süre yüzüklere bakan şahıs, kuyumcunun boş bir anında tabladan aldığı yüzüğü serçe parmağına takıyor. Bu sırada yüzük bakmaya devam eden kadın, gelen telefonla bir süre konuşuyor.

Ardından yine kuyumcuya yüzük soran şahıs, ardından çalıp, parmağına taktığı yüzüğü kuyumcuya göstererek, "bundan var mı?" diye soruyor. 

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