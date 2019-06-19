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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

NATO Başkomutanı: Yan yana olmaz

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NATO Başkomutanı: Yan yana olmaz

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı (SACEUR) General Tod Wolters, ‘Defense and Aerospace Report’ isimli medyaya yaptığı açıklamada Türkiye ile askeri ilişkilerin her zamanki gibi sağlam olduğunu belirtirken S-400 füze savunma sistemleriyle F-35 savaş uçaklarının yan yana olmayacağını söyledi.

AİLE İÇİ TARTIŞMA OLABİLİYOR

Paris’te düzenlenen Le Bourget Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı’nda, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunun altını çizen Wolters, “S-400’leri ve F-35’leri yan yana konuşlandırmayacağız” dedi. Wolters, özellikle ABD ile Türkiye arasında bu konuda yaşanan gelişmelere atıfla, “Zaman zaman aile içinde tartışmalar olabiliyor” diye konuştu. Sorunun aşılmasına yönelik sürmekte olan diyaloğa da dikkat çeken Wolters, bu bağlamda ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 26-27 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelebileceklerini ifade etti.

BİRLİKTE ÇALIŞMASI SORUN

NATO, iki önemli müttefiki arasındaki bu tartışmada resmi pozisyon olarak ‘askeri ekipman alımının ulusal nitelikli karar olduğu’ söylemini kullanıyor. Bununla birlikte sürmekte olan tartışma nedeniyle müttefikler arasında önemli düzeyde rahatsızlık söz konusu. NATO’nun önde gelen ülkeleri, S-400 alımını müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği açısından sorun olarak görüyor. Müttefikler arası gerginliğin NATO’nun bütünlüğüne gölge düşürdüğü görüşü öne çıkarken soruna acilen çözüm bulunması ortak beklenti.

‘F-35’İN ÖTESİNDE YAPTIRIM OLABİLİR’

İngiliz Reuters haber ajansına göre Pentagon’da alım ve teçhizat desteğinden sorumlu müşteşar Ellen Lord, Washington’un Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçakları için parça inşa edenlere ek olarak, başka Türk şirketlerine de mali yaptırım getirme seçeneğini değerlendirdiğini söyledi. Lord, Ankara’nın S-400 alımını iptal etmesi halinde, Türk şirketlerinin F-35 uçaklarının yanı sıra geniş yelpazedeki diğer Amerikan silah sistemlerinin kritik parçalarının inşasında da rol almayı sürdürebileceğini ifade etti. Türk savunma şirketleri iniş takımı, yakıt haznesi gibi 937 adet parçasını üretiyor. Şimdiye kadar F-35 projesine 1.2 milyar dolar harcayan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı planladığını açıklamıştı.

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