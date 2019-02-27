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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MERSİN (İHA)
27.02.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Narenciye kasalarının arasında yakalandı

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Narenciye kasalarının arasında yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta durdurulan şüpheli bir kamyonetin arkasında yaptığı aramada, narenciye kasalarının arasına gizlenmiş 1 kişiyi yakaladı. Yapılan sorgulamada şahsın, 7 ayrı suçtan arandığı ve 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus'da uygulama yapan ekipler, şüpheli bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin arkasında bulunan narenciye kasaları arasına gizlenen 1 kişiyi yakalandı. Parmak iziyle şüphelinin gerçek kimliğini tespit ederek sorgu yapan ekipler, şahsın 2 'dolandırıcılık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 3 'büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı' ve 'belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakmak' olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığını ve 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınıp, sorgusu yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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