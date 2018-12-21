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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
21.12.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

'Myrleia Antik Kenti'ndeki AVM'nin yapı kayıt belgesi hukuksuz' iddiası

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'Myrleia Antik Kenti'ndeki AVM'nin yapı kayıt belgesi hukuksuz' iddiası

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Myrleia Antik Kenti'nin liman kısmında bulunan kalıntılarının üzerine inşa edilen Özdilek AVM için 'İmar Barışı'ndan yararlanılarak alınan yapı kayıt belgesinin, hukuken geçerli olmadığı öne sürüldü. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanyalı hemşehrilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin günyüzüne çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin liman kısmındaki Özdilek AVM'ye karşı mücadele sürdürülürken, Mudanya Belediyesi'nce AVM'nin yapı kayıt belgesinin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. 'İmar Barışı'ndan yararlanılarak, yapı kayıt belgesiyle ruhsat alma hakkı elde edilen AVM'nin açılmasını Meclis'e taşıyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Arkeolojik sit alanları 'İmar Barışı'ndan yararlanamıyor" yanıtını vermesi üzerine Mudanya Belediyesi'nce harekete geçildi. Belediye avukatları tarafından yapılan başvuruda, Bakan Ersoy'un 'İmar Kanunu'nun 4'üncü maddesinde belirtilen istisnalardan olan, arkeolojik sit alanlarında alınmış yapı kayıt belgelerinin hukuken geçerli olmadığını belirtmesi üzerine belgenin iptali istendi.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: SONUNDA KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Myrleia Antik Kenti üzerine kurulan Özdilek AVM'nin, hukuksuz olarak yapı kayıt belgesi alınıp, yasal boşluklardan yararlanılarak, alelacele açıldığını ileri süren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanyalı hemşerilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. Yasalar açık. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da kanunu açık bir şekilde dile getirmiştir. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin günyüzüne çıkarılmasını istiyoruz. Myrleia'nın yok olmasını değil, insanlığa kazandırılmasını istiyoruz. Bir kenti yönetenlerin öncelikli amacı kentinin değerlerine sahip çıkmaktır. Myrleia'yı yaşatma mücadelemiz sürecek. Sonunda kazanan biz olacağız" dedi.

 

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