Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Mutki'de 'benekli Anadolu semenderi' görüntülendi

    Mutki'de 'benekli Anadolu semenderi' görüntülendi

    Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
    14.04.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Bitlis’in Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesinde görev yapan Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk, endemik tür olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 'benekli Anadolu semenderi'ni görüntüledi.

    Bitlis, Muş, Bingöl ve Malatya'da yaşadığı belirtilen ve halk arasında 'yağmur gelini' ya da 'yağmur gelinciği' olarak adlandırılan 'benekli Anadolu semenderi', Kıdemlı Başçavuş Ertürk tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ertürk, semenderi ilk gördüğünde önce bir kertenkele türü olarak algıladığını, araştırdığında ise endemik semender olduğunu fark ettiğini söyledi. Semenderin bir süre sonra taşların arasına girererek kaybolduğunu anlatan Ertürk, bölgede ciddi bir yabani hayvan varlığı bulunduğunu, kendisinin de bu tür hayvanlara karşı ilgisinin olduğunu belirtti.

    ANADOLU SEMENDERİ

    Boyu 14-19 cm olan Anadolu semenderinin kuyruğu özellikle son kısımlarda yanlardan basık ve yüzmeye elverişlidir. Sırta koyu kahverengiden siyaha doğru değişir, üzerinde sarı, bazen de kırmızı benekler bulunur. Karın taraf siyahımsı gri olup, orta kısımda kuyruk altına kadar uzanan kırmızı şerit bulunur. Malatya ve civarında halk arasında 'yağmur gelini' veya 'yağmur gelinciği' olarak bilinir.

    Mutkide benekli Anadolu semenderi görüntülendi

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri