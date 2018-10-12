Mütalaa ne demek? Mahkemelerde geçen mütalaa nedir?
Gündemdeki haberler ardından mütalaa kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Mütalaa kelimesinin anlamını bilmeyen vatandaşlar internet üzerinden bu kelimenin anlamını aratıyorlar. İşte, mütalaa kelimesinin anlamı...
Mütalaa bir kaç farklı anlamı olsa da mahkeme dilinde İrdeleme, müzakere, görüş anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu, mütalaa kelimesiyle ilgili şu bilgileri vermektedir:
1. isim Etüt
"Mütalaada önüne biyoloji kitabını açmış, iki satır okuyor, beş satır dalga geçiyordu." - Ç. Altan
2. Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan görüş ve yorum
"Kolordu kumandanlarının fikir ve mütalaalarını bilmek bence pek faydalı idi." - Atatürk
3. Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde düşünme
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