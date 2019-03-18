Mutafyan'a veda
Tedavi gördüğü hastanede 8 Mart’ta hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri 84. Patriği 2. Mesrob Mutafyan, Kumkapı’daki Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Papa Françesko’nun taziye mesajları okundu.
PATRİK Mesrob Mutafyan için İstanbul’da dün sabah saat 10.00’da Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze ayini düzenlendi. Cenaze törenini Patrik Vekili Episkopos Aram Ateşyan yönetti. Kiliseyi dolduran Ermeniler Patrik Mutafyan için dua etti, gözyaşı döktü. Patrik seçiminde yer almış kilise mensupları da tabutun başında nöbet tuttu. Cenaze törenine Dünya Ermenileri Baş Patriği (Katolikos) 2. Karekin ile Eçmiadzin, Beyrut ve Kudüs’ten üst düzey ruhaniler katıldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZEYİNDE KATILIM
Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı.
PATRİKLİK SEÇİMİ PASKALYA’DAN SONRA
Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Meclisi, Patrik Mesrob Mutafyan’ın ölümünün ardından 21 Nisan’daki Paskalya Bayramı’na kadar yas ilan etmişti. Patrikhane binası ve patrikhaneye bağlı kiliseler yas dönemi sonuna kadar siyah bayrak asacak. Mesrob Mutafyan’ın ardından patriklik tahtına oturacak varis de yas döneminin sona ermesinin ardından seçilecek.
7 GÜN DUA EDİLECEK
m Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenden sonra Patrik Mesrob Mutafyan Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’ndaki patrikler bölümünde toprağa verildi. Ritüele göre, cemaat üyeleri tabutla toprağa verilirken, yüksek din adamları tabutsuz olarak toprağa veriliyor. Patrik Mesrob Mutafyan’ın cenazesi toprağa indirilirken, kimsenin görmemesi için pelerini kabrinin üzerinde açıldı. Mezar başındaki duaların ardından sadece cenazenin üstünü biraz örtecek kadar toprak atıldı. Din adamları 7 gün boyunca her gün kabir başında dualar okuyacak ve biraz daha toprak atacak. Yedinci günün sonunda defin işlemi tamamlanmış olacak.
VATANPERVER BİR İNSANDI
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın törenin ardından yaptığı açıklamada, “Bütün Ermenilere baş sağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz. Sayın Mutafyan bu ülkenin yetiştirdiği hem ruhani boyutuyla hem entelektüel boyutuyla vatanperver bir insandı. Birleştirici kucaklayıcı kimliği ile bu dini vazifesini ömrü boyunca yerine getirdi. Türklerin ve Ermenilerin daha da yakınlaşması, birbirini daha iyi anlama noktasında da önemli görevler ifa etti” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “AB ile ilgili süreçlere destek vermek için, Türkiye ile ilgili bazı kara propagandaların kaldırılmasına yardımcı olmak için vatansever bir şekilde yurtdışındaki faaliyetlere destek verirdi. Bir ruhani olmasının yanında iyi bir felsefeci, birinci sınıf bir entelektüeldi” diye konuştu. Binali Yıldırım ise şunları söyledi: “Ayrılıkları değil, ortak yanlarımızı daha çok öne çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son zamanlarda artan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Medeniyetleri buluşturan hoşgörü şehri İstanbul’da kardeşçe yaşayacağız.”
10 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan 1956’da İstanbul’da doğdu. 14 Ekim 1998’de Türkiye Ermenileri 84. Patriği oldu. Patrik II. Mesrob 2008 yılında ortaya çıkan demans rahatsızlığının ardından hastanede tedavi görmeye başladı. Adli Tıp Kurumu 2015 yılında Patrik Mesrob’un görevini yerine getiremeyeceğine dair rapor verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle