Müşterisini vuran restoran sahibinin cezası belli oldu
ZONGULDAK'ta, restoranında müşterisiyle kavga ederken, araya giren bir başka müşterisi Emrah Topçuoğlu'nu tabancayla vurarak felç kalmasına neden olan Necati Sağır, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu ifade eden Necati Sağır, "Hayatım boyunca da bu pişmanlığım devam edecektir" dedi.
Olay, 29 Ekim 2016 tarihinde Yeni Mahalle'deki Zonguldak Belediyesi Kapuz Plajı Tesisleri'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoran işletmecisi Necati Sağır ile müşterisi D.K. arasında içeride sigara içme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati Sağır, kendisini sakinleştirmeye çalışanların önünde tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bir başka müşteri Emrah Topçuoğlu'na isabet etti. Gözaltına alınan Necati Sağır tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Emrah Topçuoğlu'nun, tedavisi sonrası belden aşağısı felç kaldı.
Necati Sağır hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak’ suçlarından dava açıldı. Sağır, 28 Aralık 2018’de görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bugün görülen karar duruşmasına ise tutuksuz sanık Necati Sağır ve iki tarafın avukatları katıldı. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu ifade eden Necati Sağır, "Hayatım boyunca da bu pişmanlığım devam edecektir" dedi.
Mahkeme heyeti, izlenen kamera kayıtlarını da göz önünde bulundurarak Necati Sağır'ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
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