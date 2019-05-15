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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
15.05.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Müşterisini vuran restoran sahibinin cezası belli oldu

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Müşterisini vuran restoran sahibinin cezası belli oldu

ZONGULDAK'ta, restoranında müşterisiyle kavga ederken, araya giren bir başka müşterisi Emrah Topçuoğlu'nu tabancayla vurarak felç kalmasına neden olan Necati Sağır, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu ifade eden Necati Sağır, "Hayatım boyunca da bu pişmanlığım devam edecektir" dedi.

Olay, 29 Ekim 2016 tarihinde Yeni Mahalle'deki Zonguldak Belediyesi Kapuz Plajı Tesisleri'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoran işletmecisi Necati Sağır ile müşterisi D.K. arasında içeride sigara içme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati Sağır, kendisini sakinleştirmeye çalışanların önünde tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bir başka müşteri Emrah Topçuoğlu'na isabet etti. Gözaltına alınan Necati Sağır tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Emrah Topçuoğlu'nun, tedavisi sonrası belden aşağısı felç kaldı. 

​Necati Sağır hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak’ suçlarından dava açıldı. Sağır, 28 Aralık 2018’de görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bugün görülen karar duruşmasına ise tutuksuz sanık Necati Sağır ve iki tarafın avukatları katıldı. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu ifade eden Necati Sağır, "Hayatım boyunca da bu pişmanlığım devam edecektir" dedi.

Mahkeme heyeti, izlenen kamera kayıtlarını da göz önünde bulundurarak Necati Sağır'ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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