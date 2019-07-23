Mustafa Sandal'ın Avrupa'da tanınmasını sağlayan 2003 yılında çıkardığı albümü hangisidir?
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal, 'Aya Benzer' 'Araba' gibi şarkılarıyla büyük bir başarı yakalayarak müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 90'lı yıllarda çok sayıda şarkıcıya verdiği bestelerle önemli bir tanınırlığa ulaşan Mustafa Sandal, 2003 yılında çıkardığı ve 5 İngilizce şarkı seslendirdiği albümle Avrupa'da ses getirmişti. Peki, Mustafa Sandal'ın Avrupa'da tanınmasını sağlayan albümü hangisidir?
90'lı yıllarda çıkardığı albüm çalışmalarıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Türk şarkıcı-şarkı yazarı Mustafa Saldal, 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi. İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödül kazandı.
1998 yılında Detay adlı çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Mustafa Sandal bu albümle de önemli bir ticari başarı yakaladı ve "Aya Benzer" isimli parçasıyla listelerde 1 numara oturdu. "Araba" ve "Aya Benzer" parçalarıyla yurt dışında da tanınırlığını arttırdı.
Başarılı popçu, 2002 yılında çıkardığı Kop adlı albümüyle "En İyi Erkek Sanatçı" dalında ödül kazandı. Mustafa Sandal'ın 2003 yılında çıkardığı ve 5 İngilizce şarkıyı da seslendirdiği albüm Universal Music-Polydor etiketiyle çıkardığı Seven adını verdiği çalışmasıdır.
Müzik alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra televizyon, reklam, sinema gibi sektörlerde de önemli başarılar yakalayan Mustafa Sandal bugüne kadar tüm dünya da 14 milyonun üzerinde albüm satmış ve Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Hakan Peker gibi önemli isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda sanatçıya şarkılarıyla destek vermiştir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle